MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.