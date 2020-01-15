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MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Selma Kasap   | 15.01.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.

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