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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.04.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.


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