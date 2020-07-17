Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,811.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
logo
Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.07.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında 79 bine yaklaşan rakamla yeni rekor kırıldı
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
DSÖ'den Afrika ülkelerine 'Kovid-19' uyarısı

Benzer haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı