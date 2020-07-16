Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,847.91
Altın
1,807.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.07.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti
Ankara Tenis Kulübünde Kovid-19 vakasından sonra antrenmanlar iptal edildi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti
Halı Saha Futbol Federasyonu halı sahaların gerekli önlemler alınarak açılmasını istiyor
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

MSB: İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Gri listede aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı