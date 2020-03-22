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MSB: Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist ekisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 22.03.2020
MSB: Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist ekisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." 

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