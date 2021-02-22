MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.
Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekâtları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021
Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması… pic.twitter.com/LGOjwaAlMk
Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.
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