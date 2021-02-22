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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

Mümin Altaş   | 22.02.2021
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.


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