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MSB: Hatay hudut hattında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu dahil 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 09.03.2021
MSB: Hatay hudut hattında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu dahil 11 kişi yakalandı

Ankara

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