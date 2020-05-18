MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığından, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın (HGK-84 LAB) test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."
Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayımlandı.
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Yerli ve millî imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9WTmjvyC45— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020