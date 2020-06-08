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MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.06.2020
MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.

Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi.

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