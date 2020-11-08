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MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı ve Van'da hudut birliklerince düzenlenen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan   | 08.11.2020
MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

"Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Hakkari, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet pompalı tüfek, 2500 adet av tüfeği fişeği ve 13.580 paket sigara ele geçirdi."

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