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MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi.

Serdar Açıl   | 20.05.2020
MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği belirtildi. 

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