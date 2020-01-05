Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 05.01.2020
MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

Hafter milislerinin saldırıları, Trablus'un işlek mahallelerini hayalet kasabalara çevirdi

Türkiye Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna saldırı: 30 ölü, 33 yaralı

Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna saldırı: 30 ölü, 33 yaralı
Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi

Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi

MSB: Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı

MSB: Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı