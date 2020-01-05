MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus’taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya’nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken 30’dan fazla öğrenci de yaralandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2020
Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.
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