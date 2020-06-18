MSB: Haftanin'de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
#PençeKaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6N8b78SVUj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren komandoların, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ettikleri kaydedildi.
Paylaşımdaki videoda, komandoların, teröristlerin mayın ile EYP'leri nasıl tuzakladıklarını anlattıkları ve bunların imha edildiği görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.