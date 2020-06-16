Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den,"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Mehmet Tosun   | 16.06.2020
MSB: Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.

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