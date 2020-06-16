Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den,"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.
Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.