Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Ferdi Türkten   | 13.06.2020
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

Ankara

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Benzer haberler

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi