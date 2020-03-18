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Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Özcan Yıldırım   | 18.03.2020
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı.

Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.

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