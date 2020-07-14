MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
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Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/NaADC1Mykm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020