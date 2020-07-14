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Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı

Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.07.2020
MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

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