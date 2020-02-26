MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4AJ0eq3sRZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020
Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.