Euro
6.71
Dolar
6.16
BIST 100
113,958.20
Altın
1,650.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yapıyor
logo
Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 26.02.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi