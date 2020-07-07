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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 07.07.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsünün daha akamete uğratıldığı belirtildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 2 teröristin daha komandolarca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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