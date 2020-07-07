MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsünün daha akamete uğratıldığı belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 2 teröristin daha komandolarca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.