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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 31.07.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.

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