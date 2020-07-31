MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.