Euro
9.02
Dolar
7.36
BIST 100
1,537.81
Altın
1,886.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.01.2021
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi
İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı

MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı
MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır