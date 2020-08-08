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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.08.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.

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