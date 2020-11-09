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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan   | 09.11.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. " ifadelerine yer verildi.

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