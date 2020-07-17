MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.