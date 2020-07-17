Euro
7.82
Dolar
6.86
BIST 100
118,879.65
Altın
1,802.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Buket Güven   | 17.07.2020
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rus bilgisayar korsanlarının Kovid-19 aşı bilgilerini çalmaya çalıştığı iddia edildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı
Kovid-19, romatizmal hastalığı olan çocuklarda fazladan risk artışına yol açmıyor
'Herkes benim gibi şanslı olmayabilir'
Son 24 saatte Çin’de 10, Güney Kore’de 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Mustafayev ve Tahirov'u kabul etti

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı