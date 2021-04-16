MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.
İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.
Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakârca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun. pic.twitter.com/zmta0x6Fx8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021
Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.