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MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

Barış Gündoğan   | 16.04.2021
MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.

İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.

Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.


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