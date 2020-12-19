MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi" kapsamında yapılan "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın tamamlandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı."
The 'Eurasian Bridge-Command Post Exercise #CPX' conducted by the 66th Mech.Inf.Bde.Cmd as part of NATO’s "VJTF Brigade Headquarters Certification Inspection” was successfully completed with the participation of 392 personnel from 23 allied nations. #Turkey #NATO https://t.co/ahTMEt3roz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020
Öte yandan, tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.