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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Türkiye

MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi" kapsamında yapılan "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın tamamlandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.12.2020
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı."

Öte yandan, tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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