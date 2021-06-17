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MSB: EUCOM talebi üzerine F-16'larımız ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.

Buket Güven   | 17.06.2021
MSB: EUCOM talebi üzerine F-16'larımız ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "EUCOM talebi üzerine F-16 uçaklarımızla ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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