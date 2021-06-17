MSB: EUCOM talebi üzerine F-16'larımız ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "EUCOM talebi üzerine F-16 uçaklarımızla ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/nD44QbdPtc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2021