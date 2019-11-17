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MSB: El Bab'da 18 sivili katleden terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı

Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 17.11.2019
MSB: El Bab'da 18 sivili katleden terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı

Ankara

Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.

                    

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