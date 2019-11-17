MSB: El Bab'da 18 sivili katleden terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı
Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.
Ankara
Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.
El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019
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