MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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