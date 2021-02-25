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Türkiye

MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Fırat Taşdemir   | 25.02.2021
MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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