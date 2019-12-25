MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Deyrizor bölgesindeki PKK/YPG baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli kardeşlerimize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli şekilde gıda yardımı yapıldı. Havaların soğumasından dolayı bölgede battaniye de dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.
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