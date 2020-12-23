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Türkiye

MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.12.2020
MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.

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