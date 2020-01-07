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MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda yaptığı çalışma ile verdiği mücadeleye yer verildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.01.2020
MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Mehmetçiğin, kış mevsiminde karla kaplı yüksek rakımlı alanlarda yaptığı çalışmaları gösteren bir video yayımlandı.

"Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız." ifadeleri ile başlayan videoda, Hakkari'deki Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2080 rakımlı Tepe Üs Bölgesi, Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Glini Üs Bölgesi ve Tuğtepe Üs Bölgesi ile Hakurk'taki Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde yapılan çalışmaların görüntüleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği arazi arama tarama faaliyetleri ile terörle mücadele operasyon görüntülerine yer verildi.

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