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MSB bir uzman çavuşun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 28.04.2021
MSB bir uzman çavuşun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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