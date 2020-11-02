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MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 02.11.2020
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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