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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 23.03.2020
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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