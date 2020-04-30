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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 30.04.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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