MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/r1ldtnkt0Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.