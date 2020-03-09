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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 09.03.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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