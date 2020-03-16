MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
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