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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 16.03.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.


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