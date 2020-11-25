MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığ'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.