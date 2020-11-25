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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 25.11.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığ'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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