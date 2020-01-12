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MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tünellerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 12.01.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, tünellerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

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