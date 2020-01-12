MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tünellerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ettiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XBcoGhbFPO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2020
Açıklamada, tünellerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.