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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
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Türkiye

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 16.11.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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