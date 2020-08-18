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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Kemal Karadağ   | 18.08.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.


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