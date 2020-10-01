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MSB: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.10.2020
MSB: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmasına devam edildiği" belirtilerek şunlar kaydedildi: 

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi."

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