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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Türkiye

MSB: Avaşin bölgesinde PKK'lı terörist silahıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'lı teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 03.07.2020
MSB: Avaşin bölgesinde PKK'lı terörist silahıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde komandolar tarafından tespit edilen PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ve 2 el bombasıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.






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