MSB: Avaşin bölgesinde PKK'lı terörist silahıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'lı teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde komandolar tarafından tespit edilen PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ve 2 el bombasıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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