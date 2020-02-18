MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina’da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020