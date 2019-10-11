ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

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MSB: ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değil

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Duygu Yener   | 11.10.2019
MSB: ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değil

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi. 

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

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