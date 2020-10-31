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16 yaşındaki İnci Okan'ın Rıza Bey Apartmanındaki enkazdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler
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MSB: 8 uçak aralıksız uçuş yaparak ekipleri ve teçhizatları bölgeye ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığından, Hava Kuvvetlerine ait 8 uçağın Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdığı bildirildi.

Barış Gündoğan   | 31.10.2020
MSB: 8 uçak aralıksız uçuş yaparak ekipleri ve teçhizatları bölgeye ulaştırdı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetlerine ait 8 uçağın sabaha kadar aralıksız olarak Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgeye gönderilebilecek yardımlar için MSB bünyesinde derhal kriz masası oluşturulduğunu belirten Kara, bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopter ve 138 personelin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Hava Kuvvetlerine ait 8 uçağın sabaha kadar aralıksız olarak Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdığını belirten Pınar Kara, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına devam edilecektir. Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirilmiştir. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Bölgedeki çalışmalar yakından takip edilmeye devam edilmektedir.

Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan İzmirli hemşehrilerimizin de sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücüyle yardıma hazırdır. Tüm milletimize geçmiş olsun."

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