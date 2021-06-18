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Türkiye

MSB: 50 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı 50 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.06.2021
MSB: 50 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin kurtarılışına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:


Açıklamada, mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarılan düzensiz göçmenlerin görüntülerine de yer verildi. Görüntülerdeki şahıslar, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada maruz kaldıkları kötü muameleyi anlattı.

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