MSB: 50 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı 50 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin kurtarılışına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarılan düzensiz göçmenlerin görüntülerine de yer verildi. Görüntülerdeki şahıslar, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada maruz kaldıkları kötü muameleyi anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.