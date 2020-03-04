MSB: 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Bahar Kalkanı ) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Bahar Kalkanı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:
"(Bahar Kalkanı) Harekatın başından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi."
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