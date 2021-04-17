MSB: 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.