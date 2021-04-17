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MSB: 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.

Ömer Olcay   | 17.04.2021
MSB: 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor."

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